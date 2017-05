(Görüntülü Haber) Kemer'de 'Yaza 'Merhaba' şenliği düzenlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde turizm sezonunun başlaması nedeniyle 'Yaza Merhaba Şenliği' düzenlendi. Kemer Kaymakamlığı ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) işbirliğiyle, Kemer Belediyesi'nin de desteğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Rus turist ve bisiklet sporcularının da aralarında bulunduğu grup, Liman Caddesi'nden Olbia Park'a kadar yürüdü. Go go dansçıları yürüyüş boyunca karanfil dağıttı. Olbia Park'taki şenlik alanında konuşan Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer'in dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi. İlçede turizmin gelişmesi için kaymakamlık ve yerel yönetimler olarak ciddi çaba gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Feslihan, turizm sezonunun her yıl daha güvenli ve yoğun geçmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ise turizmin bazı olaylar nedeniyle olumsuz etkilendiğini, ancak sektördekilerin her şeyin üstesinden gelecek şekilde çalıştığını söyledi. KETOB Başkanı Tayyar Gül de son iki yıldır turizmin zor süreçlerden geçtiğini hatırlatarak, insanların artık kendilerini güvenli hissettikleri yerlere giderek tatil yapmak istediklerini belirtti. Kemer'in ve Türkiye'nin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini değinen Başkan Gül, "Kemer'e gelen yabancı misafirler, tanıtım açısından en büyük şansımız. Turizmciler ve esnaf olarak misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz, ülkelerine mutlu göndereceğiz." dedi. Geçen sene yaşanan kriz sonrası Kemer ve turizmin tanıtımını farklı mecralara taşımaya karar verdiklerini vurgulayan Tayyar Gül, "Bu amaçla, günümüzün en etkili mecrası sosyal medyada 'Visitkemer' uygulamasını başlattık. İlçeye tatile gelecek misafirlere 'Visitkemer' üzerinden ilçeyi tanıtıyoruz. Turizm sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Başkan Gül, konuşmasının ardından esprili şekilde ceketini de çıkararak 'yaza merhaba' dedi. Kemer'de yaşayan tur rehberi Alman Florian Şak ise Kemer'e ilk defa 38 sene önce geldiğini, ilçeyi ve halkını çok sevdiğini söyledi. Konuşmalarından ardından halk oyunları, dans ve semazen gösterileri yapıldı. Şenlik kapsamında ilçedeki bazı oteller de katılımcılara yemek verdi. Yazar Seçil Alemdaroğlu da açılan stantta 'Kayıp Ruhlar Zamanında' isimli kitabını imzaladı. Törende ayrıca düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.