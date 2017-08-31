(Görüntülü Haber) Kemer'de Vatan Şaşmaz üzüntüsü

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya), () - İSTANBUL'da bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz'ın dün akşam Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması etkinliğinde sunuculuk yapmak üzere anlaştığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Bu tatsız hadise olmasaydı, şu anda bu sahnede bizlerle olacaktı" dedi. Kemer İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam fener alayı düzenledi. Kemer Belediyesi önünde başlayan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye tarafından dağıtılan ve üzerinde, Atatürk fotoğrafı bulunan, '30 Ağustos Zafer Bayramı 95. yıl' yazan kırmızı tişörtler giyen katılımcılar, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Fener alayının ardından vatandaşlar Kemer Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle Çamyuva Mahallesi'ne götürüldü. Belediye tarafından Zafer Parkı olarak düzenlenen sahil yolunun açılışı yapıldı. Parkta kurulan sahnede Soner Sarıkabadayı konser verdi. Konser öncesi Başkan Mustafa Gül, düzenlenen şenlikle sünnet olan çocuklara altın hediye etti. 'VATAN, KEMER'İN ÖNEMLİ RENKLERİNDEN BİRİYDİ' Başkan Mustafa Gül konuşmasında, Zafer Bayramı programını normalde Vatan Şaşmaz'ın sunacağını belirtti. Ancak Şaşmaz'ın üzücü şekilde bu dünyadan ayrıldığını kaydeden Başkan Gül şunları söyledi: "Biliyorsunuz bu tatsız hadise olmasaydı şu anda bu sahnede bizlerle olacaktı. Artık bir yanlışlık mı diyelim, hata mı diyelim, ecel mi diyelim bilmiyoruz. Biz onu çok seviyorduk. Kemer Festivali'nin önemli renklerinden biriydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. İnşallah Rabbim onu bizden daha çok sevmiştir. Onu kendi yanına almıştır. Bugün bizlerle olan Okan Karacan da Vatan Şaşmaz'ın çok samimi, çok yakın arkadaşıydı. İçi buruk olmasına rağmen bugün burada bizimle. Kemerimizi şenlendirmeye, sizleri heyecanlandırmaya ve moral vermeye gayret gösterdi. Kendisine tekrar sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." 'BABASININ BIRAKTIĞI BAYRAĞI YAVRUSU TAŞIYACAK' Programın sunuculuğunu Vatan Şaşmaz'ın vefatı nedeniyle devralan Okan Karacan ise şunları söyledi: "Sevgili Vatan ile 1999'da başlayan arkadaşlığımız vardı. Aynı branşta hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyorduk. Çünkü hep paslaşırdık, hep dertleşirdik. Ama maalesef talihsiz bir olayla aramızdan ayrıldı. Bu akşam burada o sizlerle birlikte olacaktı. İnanın çok zor gerçekten. Anlayışınıza sığınıyorum. Bir şeyin de bilinmesini istiyorum acımız çok taze eğer Kemer olmasaydı, eğer Mustafa Gül ve Neşe Hanım olmasaydı bu gece bu işi kabul edemeyecektim. Sahnede olamayacaktım. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Onu unutmayacağız. Bir çocuğu dünyaya gelecek biliyorsunuz. İnşallah babasının bıraktığı bayrağı yavrusu taşıyacak." Konuşmaların ardından sahneye sanatçı Soner Sarıkabadayı çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan şarkıcıya sevenleri de eşlik etti. Konser sırasında deniz üzerinde hazırlanan Atatürk ve Türk bayrağı görseli alanda bulunanlardan büyük alkış aldı.