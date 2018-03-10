(Görüntülü Haber) Kemer'de Ruslar, ülkelerindeki başkanlık seçimi için oy kulandı (2)

ALANYA'DA DA OY KULLANDILAR Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullandı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. 'BURADAKİ RUSLAR İÇİN ÖNEMLİ' Oy kullanan Rus vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya, ülkesi Rusya'nın seçimlerine yerleşik olarak yaşadığı Alanya'da katılabilmekten mutlu olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Alanya'da yaşıyorum ve iki ülkenin de vatandaşıyım. Bugün Antalya, Kemer ve Alanya'da seçim sandıkları var. Antalya'da yaklaşık 20 bin Rus yaşıyor. Rus konsolosluğu bölgedeki Ruslar için seçim ofisleri açtı. Ben de seçime katıldım. Organizasyon çok güzel, herkes kibar ve kalabalık yok. Çok memnun kaldım. Rusya'da seçim 18 Mart'ta olacak ancak yurt dışındaki Rus vatandaşları için sandıklar 10 Mart tarihinde kuruldu. Bu seçim sadece Rusya'daki Ruslar için değil buradaki Ruslar için de çok önemli" dedi. 'MUTLUYUZ' Türk vatandaşlığına geçen eski Rus vatandaşı Hatun Tuncer ise eski ülkesinin seçimlerini izlemek ve arkadaşlarına destek olmak için geldiğini söyledi. Yaklaşık 22 yıldır Alanya'da yaşadığını belirten Tuncer, "Moskova'da doğdum ve büyüdüm. Bugün seçim olduğu için ve eski ülkemi de sevdiğim için, arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Organizasyon çok güzel, her türlü ortam sağlanmış. Türkiye'de bulunmaktan ve yaşamaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()