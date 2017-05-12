Hüseyin TÜCCAR,BURSA/() Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi, Atalay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Atalay'ın dün hastalık sonucu hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Bursa'da katılacağı programlar öncesi konaklayacağı otele geçmeden önce Şerafettin Atalay'ın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurulan taziye çadırında Atalay'ın yakınlarıyla Kuran'ı Kerim dinleyip dua eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra konaklayacağı otele geçti.
(Görüntülü Haber) Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
Hüseyin TÜCCAR,BURSA/() Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Şerafettin Atalay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım...
12 Mayıs 2017 Cuma 23:43
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