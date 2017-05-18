(Görüntülü Haber) Kekilli ve Lara üniversitelileri coşturdu
NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2016-17 Akademik Yılı Mezuniyet töreni Kültür Sanat ve Gençlik Şenliği ile yapıldı. Program kapsamında konser veren Murat Kekilli ve Lara öğrencileri coşturdu. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür...
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:46
NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2016-17 Akademik Yılı Mezuniyet töreni Kültür Sanat ve Gençlik Şenliği ile yapıldı. Program kapsamında konser veren Murat Kekilli ve Lara öğrencileri coşturdu. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür Sanat ve Gençlik Şenliği programı kapsamında Murat Kekilli, ‘Çılgın’, ‘Unutamam Seni’, ‘Kara Gözlüm’, ‘Bu Akşam Ölürüm’, ‘Çöpçüler’ ve ‘Bugün Benimsin’ gibi parçaları seslendirdi. Etkinliğin ikinci gününde sahneye çıkan Pop müzik sanatçısı Lara sevilen şarkılarını söyledi. Öğrenciler şarkıcıya eşlik edip, gönüllerince eğlendi.
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