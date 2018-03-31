(Görüntülü Haber) Kediyi kurtarmak için canını tehlikeye attı

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde bir sitenin bahçesindeki 10 metre yüksekliğindeki ağacın dallarında mahsur kalan bir kediyi, bina görevlisi kendi hayatını tahlikeye atarak kurtardı. Bina görevlisi kediye kurtarmak için ağaca tırmanırken, aşağıda ise kedi için battaniye gerildi ve ağaçtan düşürülen kedi daha sonra karnı doyuruldu. Kedi için hayatını tahlikeye atan bina görevlisini vatandaşlar alkışlayarak tebrik etti. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir sitenin bahçesinde bulunan 10 metre yüksekliğindeki bir ağacın dallarında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, İtfaiyeye haber verdi. Kedinin kurtarılması için site sakinleri adeta seferber olurken, bir bina görevlisi 10 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanmaya başladı. Bina sakinlerinin, Çıkma ağaç sağlam değil, korkuyorum bir şey olur, o dal karılır sağlam değil, kendini dikkat et uyarılarına rağmen bina görevlisi ağaca tırmandı. Bina görevlisi ağaca tırmanınken kedinin zemine düşmemesi için diğer site sakinleri ise ağaç dallarının altına bir battaniye gerdi. Ağaç dallarının silkelenmesi ile kedi önce gerilen battaniyeye ardından yere düşerek kaçıp gözden kayboldu. Site sakinleri tarafından bahçede bulunan kedinin daha sonra karnı kedi maması ile doydurulurken, kediyi canı pahasına kurtaran bina görevlisi alkışlandı. Bir site sakininin, Kendi canını tehlikeye attın sözleri üzerine keni için ağac tırmanın bina görevlisi, Kedi için yaptım, yazıktıdemesi dikkat çekti. Site sakinlerinin ağaçtaki kediyi kurtarmak için verdiği mücadele cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.