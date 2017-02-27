(Görüntülü Haber) Kedileri önce sel, sonra ilgisizlik vurdu

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, Aralık ayındaki sel felaketinde zarar gören Mersin Üniversitesi kampusunda bulunan geçici hayvan barınağındaki kediler ilgisizlik yüzünden telef oluyor. Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Kampusu içerisindeki kedi evindeki kediler, yaklaşık 1 metreyi bulan sel sularında kaldı. Bazı kediler yukarı doğru kaçıp kurtulurken, 12 kedi telef oldu. Kurtulan kediler ise, sel suları ve çamurlar nedeniyle hasta oldu. Aralık ayından bu yana 50 kedi daha telef oldu. Kedilere sahip çıkılmasını isteyen Hayvan Dostları Derneği Başkanı Nilgün Derviş, "Kedi evimiz, sel felaketinde beklemediğimiz bir durumla karşılaştı. Bu kadar kötü olacağınız düşünemedik ve ciddi bir su baskını yaşadık. Sağlıklı olan kediler yükseklere çıkarak kaçtı ama engelli olanlar ne yazık ki buz gibi sulara yenik düştü. Gönüllüler yiyecek, yatak, yorgan battaniye, ellerine ne geçerse taşıdılar kedi evine" dedi. Kedi evinde 500 kedi olduğunu da belirten Nilgün Derviş, "Sel baskının ardından hastalanan 50 kedi daha telef oldu. Fiziki anlamda çok zarar gördük. Benzer bir yağışta aynı şeyler yaşanır. O yüzden su kanallarının açılıp acilen elektik tesisatımızın elden geçirilmesi gerek. Bu şekilde devam edemeyiz" diye konuştu.