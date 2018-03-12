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(Görüntülü Haber) Kedi ile köpeğin kıskandıran dostluğu

Cihan KAYA ORTACA (Muğla), () MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bir ailenin kedileri ile köpeği arasındaki dostluk, görenleri imrendirdi. Çaylı Mahallesinde yaşayan Kaya ailesinin 'Lusi' isimli köpeği ile 'minnoş', 'tekir' ve 'zıpzıp'...

Cihan KAYA ORTACA (Muğla), () MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaşayan bir ailenin kedileri ile köpeği arasındaki dostluk, görenleri imrendirdi. Çaylı Mahallesinde yaşayan Kaya ailesinin 'Lusi' isimli köpeği ile 'minnoş', 'tekir' ve 'zıpzıp' isimli kedilerin yaşadığı dostluk insanlara örnek oldu. Kedi ve köpeklerin pek anlaşamadıkları anlayışını yıkan bu dostluk, 'nın objektiflerine yansıdı. Kediler ile Lusi, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın dersini verdi. Bu sıcak dostluk görenlerde tebessüm yarattı. Kedi ile köpeğin sahibi Sultan Gizem Kaya, hayvanlar arasındaki dostluğun insanlara ders olmasını gerektiğini söyleyerek, Son dönemlerde yaşanan olaylar ve insan ölümleri bizleri derinden yaralıyor. Keşke biz insanlarda bu şekilde anlaşabilsek. Hayvanlar bile anlaşabiliyorken bizim insanlar bu kadar olamadı. Artık cehaletten uyanmanın zamanı geldi de geçiyor dedi.

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