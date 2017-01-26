(Görüntülü Haber) Kedi evlerinden sonra kuş evleri

HAVALARIN soğuması ile birlikte kuşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla Avcılar’daki parklarda bulunan ağaçlara ‘Kuş evleri’ monte edilmeye başlandı. İlçede iki yıl önce 10 mahalledeki parklara kedi evleri monte eden Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yıl kış mevsiminin soğuk geçtiğini göz önünde bulundurarak, bu kez kuşlar için benzer çalışma başlattı. Çeşitli renklerde iki katlı kuş yuvaları hazırlanırken vinçle yükseğe çıkarılan görevliler bunları parklardaki ağaçlara monte etmeye başladı. Veteriner İşleri Müdürü Pervin Kırmızı, küçük canlıları da unutmadıklarını onların soğuk havadan etkilenmemeleri için önlem almaya çalıştıklarını söyledi. Kırmızı, “Onların da bu soğuk hava şartlarında sığınacak bir yerleri olması için kuş villaları. Parklarımızdaki kedi evlerinden sonra hazırladığımız kuş evlerini de on mahallemizde parklarımıza kademeli olarak yerleştireceğiz” dedi.