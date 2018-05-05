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(Görüntülü Haber) Kazdağları'nda 7 asırlık Hıdırellez geleneği sürüyor

BALIKESİR'de, Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde 7 asırdır devam eden Hıdırellez etkinlikleri kapsamında dilekler kağıtlara yazılıp, gül dallarına asıldı. Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, toplumun birliği...

BALIKESİR'de, Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde 7 asırdır devam eden Hıdırellez etkinlikleri kapsamında dilekler kağıtlara yazılıp, gül dallarına asıldı. Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu, toplumun birliği için Hıdırellez'in önemli olduğunu belirterek, örf ve adetlerini sürdüreceklerini söyledi. Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde 7 asırlık Hıdırellez geleneği devam ediyor. İl ve ilçe merkezinde deniz, göl ve çay kenarlarında dilek tutularak Hıdırellez geleneği yaşatılırken, kırsal mahallelerde ise şenlik havasında kutlama yapılıyor. Kırsal mahallelerde renkli görüntülere sahne olan kutlamada, bazı kişiler iyi bir iş sahibi olmak ve para kazanmak için resimler çizerek, gül dalına astı. Kendilerine hayırlı bir kısmet arzusunda olanlar da evlerinin bahçesinde gül ağaçlarının dalına yüzüklerini astı. Edremit’e bağlı kırsal Hacıaslanlar Mahalle Muhtarı Ali Tuzlu (68), Hıdırellez geleneklerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Hıdırellez bizleri bir arada tutan günlerden biridir. Etkinliklere herkes katılır, burada barışlar olur. Gençler bir araya gelir. Oyunlar oynanır, yemekler yenir. Küsler barışır. İlk aşklar burada başlardı, sevenler birbirine açılırdı. Damlardaki hayvanların yuları çözülür o gün serbest bırakılır. Evlerin kapıları ardına kadar açılır ve herkes istediği çiçeklerle kapılarını süsler" dedi.

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