Bursa'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen ve yaralananların yakınları İnegöl Devlet Hastanesi'ne akın etti. İşçi yakınları ve sendika yetkilileri hastanede tedavi görenlerden gelecek haberleri bekliyor.
(Görüntülü Haber) Kazazedelerin yakınları hastaneye akın etti
Bursa'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen ve yaralananların yakınları İnegöl Devlet...
07 Mart 2017 Salı 16:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.