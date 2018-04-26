(Görüntülü Haber) Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, otomobilin sıkıştırması sonucu TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü Mücahit Tunçbilek (37), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, Mücahit Tunçbilek'in organlarını bağışladı.



Kaza, 17 Nisan Salı günü, TEM yolu Dilovası mevkisinde meydana geldi. Otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, minibüse çarptı. TIR ile minibüsün bariyerlere girmesi sonucu, TIR sürücüsü yaşamını yitirdi. Gebze'ye 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' için giden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, vali yardımcısı ve kaymakam eşleri ile korumaların bulunduğu minibüs ise refüjde yan yattı. Minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 2 otomobilin sürücüsü tutuklandı.



Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek, Gebze'deki özel hastanede tedaviye alındı. Tunçbilek'in dün gece yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Tunçbilek'in ailesi ile organ bağışı için görüştü. Aile de organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine gece operasyonla Tunçbilek'in 5 organı alındı. Mücahit Tunçbilek'in cenazesi, bugün Gölcük'te toprağa verilecek.



