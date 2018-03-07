(Görüntülü Haber) Kazada yaşamını yitiren Türk Metal Sendikalı 7 kadın anıldı

GEÇEN yıl 7 Mart'ta, Ankara'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında düzenlenen 'Türk-İş Emekçi Kadın Buluşması'na otobüsle giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası mensubu 7 kadın için Bursa'da anma etkinliği gerçekleştirildi. Türk Metal Sendikası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Programda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sendikacı sıkıntı anlatır, problem anlatır ama bugün o noktada değiliz" diyerek sözlerine başladı. Kazanın ardından hemen Bursa'ya geldiklerini söyleyen Atalay, "Geçen sene bugün olaydan 3 - 4 saat sonra o dönemin Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile beraber İnegöl'e geldik. Yanlıştır, sayı bu kadar değildir, diye duygularla uçaktan indik. Maalesef yaşadığımız tablo zor bir tablo, içler acısı bir tablo. Allah 7 kardeşimizin mekanını cennet yapsın. Geçen sene ben burada cenazelerden dönerken bir söz verdim. Pevrul Kavlak beye 'Kurban Bayramı var, Ramazan Bayramı var, işçiler için 1 Mayıs var, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var ama bundan sonra biz nefes aldığımız müddetçe, Türk Metal her sene 7 Mart'ta etkinlik düzenleyecek. 7 Mart'ta bu kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Bu kardeşlerimiz için Bursa'da etkinlik yapacağız' dedim. Bu sene Türk-İş olarak 8 Mart etkinliklerini Ankara'da yapmayacağız. Cumhurbaşkanlığından telefonla arayıp sordular, 'Türk-İş, 8 Mart kutlamayacak mı?' diye, 'Kutlamayacağız' dedik. 'O zaman yarın saat 15.00'te Sayın Cumhurbaşkanımız Türk-İş'i ziyaret edecek' dediler. Yarın bu ziyarette hayatını kaybeden 7 kadınımız adına da her iki fabrikadan 7 kadın Türk- İş'in önünde Cumhurbaşkanını karşılayıp ev sahipliği yapacak" diye konuştu. "KADERİN ÖNÜNE GEÇEMEDİK" Programda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise üzerinden ne kadar geçerse geçsin bu acıyı unutamayacaklarını belirterek, "Aradan bir yıl geçti. Acımız biraz hafifler dedim ama olmadı. Ne yaptıysak olmadı. Kaderin önüne geçemedik. Daha önce hiç olmadığı kadar birbirimize bağlandık. Sevinçler kadar kayıpların da bizi birbirimize bağladığını o gün çok daha iyi anladık. Aile bizim için kutsaldır. Biz Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesi olduğumuz için böylesine büyük acıların üstesinden gelebiliyoruz. Bana hayatımdan hangi günü çıkarmak istediğim sorulsa kuşkusuz '7 Mart' derim. Bütün acıları saran zaman bu yaramızı da saracak ama içimizdeki o sızı hiçbir zaman dinmeyecek" ifadelerini kullandı. "SENDİKA DOĞRU ADIMLAR ATTI" Sendika başkanlarının ardından söz alan Bursa Valisi İzzettin Küçük kazanın ardından sendikanın doğru adımlar attığını belirterek, "Kaza haberini aldığımda inanamadım ve büyük üzüntü yaşadım. Acımız büyük ama ecel gelince de yapacak bir şey yok. Kazanın ardından sendika bir araya gelerek kenetlendi ve sonrasında aile olduğunu gösterek, doğru adımlar attı. Süreci yönetmek çok önemlidir. Gerek hayatını kaybedenlerin geride kalan ailelerine gerekse yaralılara sahip çıkmasıyla sendika bir işçi sendikasından öte bir aile olduğunu gösterdi. Tekrardan hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. Konuşmalardan sonra kazada yaşamını yitiren kadınlar için mevlit okutuldu.