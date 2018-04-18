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(Görüntülü Haber) Kazada yaşamını yitiren emniyet müdürü toprağa verildi

TRABZON'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse arkadan çarparak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman (47), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon...

TRABZON'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse arkadan çarparak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman (47), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman, dün saat 04.00 sıralarında, Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde, yönetimindeki 24 ER 404 plakalı otomobille, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Ayhan Akduman kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akduman için görev yaptığı Trabzon Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Eşi Nergiz Akduman ve kızı Çiçek Akduman'ın (11) da katıldığı törenin ardından, Ayhan Akduman'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Akduman, Balçova ilçesindeki Yukarı Çarşı Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Akduman'ın ailesinin yanı sıra, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çelenk gönderdi.

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