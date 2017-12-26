(Görüntülü Haber) Kazada yaralandı, arkadaşları başında ağladı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı ortaokul öğrecisi Hare Basmacı (14) yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile asfalta savrulan Basmacı'nın yanına gelen arkadaşları, gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Dün saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda yolun karşısındaki otobüs durağına geçmek isteyen Hare Basmacı'ya, Turan Tay'ın (41), yönetimindeki Maliye'ye ait 20 DF 115 plakalı hafif ticari araç çarptı. Basmacı, çarpmanın etkisiyle asfalta fırladı. Genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Hare Basmacı'nın kazada yaralandığını gören okul arkadaşları ve öğretmenleri de yanına koştu. Yerde acı içinde yatan Basmacı'nın yanındaki arkadaşları, gözyaşı döktü. Basmacı ve arkadaşlarını öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Basmacı, yerde yatarken, cep telefonunu isteyip, ailesini arayarak, yaralandığını söyledi. Basmacı, çağrılan ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Basmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerden Basmacı'nın yola yaklaştığı sırada atkısını düzeltmeye çalıştığını, gelen araç olup olmadığını kontrol etmeden yola fırlaması sonucu kazanın olduğu geldiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.