TOPRAĞA VERİLDİ Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci’nin cenazesi, Kayseri’nin Sarız ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Damızlık mahallesinde toprağa verildi. Sarız Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(Görüntülü Haber) Kazada şehit olan askerin acı haberi babaevine ulaştı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci’nin cenazesi, Kayseri’nin Sarız ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Damızlık mahallesinde toprağa...
06 Ocak 2017 Cuma 16:20
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