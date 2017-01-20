TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktaş'ın babası Ramazan Aktaş, kardeşi Sertaç Aktaş, kentte görevli polisler ve yakınlarıyla çok sayıda İzmirli katıldı. Cuma namazının ardından kılınan namaz sonrası polis memuru Nuri Aktaş, Buca Gökdere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Kazada ölen polis memuru için tören
TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktaş'ın babası...
20 Ocak 2017 Cuma 15:59
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