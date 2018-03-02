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(Görüntülü Haber) Kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Giresun’un Keşap ilçesinde toprağa verildi. Erzurum- Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde geçen Çarşamba akşamı meydana gelen kazada,...

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Giresun’un Keşap ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum- Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde geçen Çarşamba akşamı meydana gelen kazada, Giresun'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, çalışma nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Kara’nın tedavisi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kazada ölenler için bugün Keşap ilçesinin Bayramşah köyünde cenaze namazı kılındı. Erenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken, cenazeler aynı yerde toprağa verildi. Kazada ölen İbrahim ve Ayşe Aydın, FETÖ’den tutuklu öğretmen oğulları Burak Aydın’ı Mardin’deki cezaevinden ziyaretten döndüğü öğrenildi.  Burak Aydın ise cenazeye katılamadı.

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