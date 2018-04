(Görüntülü Haber) Kazada ölen 2 genç gözyaşlarıyla uğurlandı (3)

Onur KAYA ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),() Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişiden Alican Yılmaz(25) ile Ebru Demir(23) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çerkezköy'de turizm firması ve akaryakıt istasyonları bulunan, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın oğlu Ali Can Yılmaz, dün gece arkadaşlarıyla birlikte Çorlu'ya eğlenmeye gitti. Ali Can Yılmaz, eğlencenin ardından beraberinde ilçede bir fabrikada çalışan Esengül Comba ve sekreterlik yaptığı belirtilen Ebru Demir ile Çerkezköy'e dönüşe geçti. Ali Can Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 plakalı otomobil, Çorlu-Çerkezköy karayolunda, önünde seyreden Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile Ebru Demir ve Esengül Comba, şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yaşamını yitirdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 3 kişinin cenazeleri Çerkezköy'e getirildi. Alican Yılmaz'ın 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki cenaze namazına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, başkan yardımcıları Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ali Can Yılmaz'ın babası Salih Yılmaz, ağabeyi Rahmi Yılmaz, kardeşi Erol Yılmaz ile yakınları gözyaşları dökerken, ayakta durmakta güçlük çektiler. Yılmaz, cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Ebru Demir 'de Çerkezköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Çerkezköy Osmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Demir, gözyaşları arasında İstasyon Mezarlığı'nda defnedildi.