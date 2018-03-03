(Görüntülü Haber) Kaza kurşunuyla şehit olan erin cenazesi memleketine uğurlandı

BİNGÖL'de nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Ömer Sarı'nın (21) cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir’e uğurlandı. Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Komando Er Ömer Sarı, dün birlikte nöbet tuttuğu arkadaşı Jandarma Onbaşı O.D.'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Şehit Ömer Sarı için bugün Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Vali Vekili Tunahan Cil, askeri ve emniyet yetkililer katıldı. Törende, saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından yapılan duanın ardından Şehit Sarı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi İzmir'e uğurlandı.