(Görüntülü Haber) KAZA KURBANI KADINLARA, KADINLAR GÜNÜ'NDE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAMA (EK) CENAZE TÖRENİNE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KATILDI

Bursa'nın İnegöl İlçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kadından, 1 çocuk annesi Elvan Mutlu'nun cenazesi bugün öğle vakti Merkez Yıldırım İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Hacı Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Otomotiv yan sanayi üretimi yapan Delphi fabrikasında çalışan Elvan Mutlu'nun cenaze törenine eşi Mümin Mutlu, akrabaları, mesai arkadaşları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı. Cenaze töreni öncesi kazada yaralanan ve Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, acılı aileye başsağlığı diledi. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde Elvan Mutlu'nun her şeyden habersiz olan 4 yaşındaki oğlu Ayaz'ın, namazın kılınacağı cami avlusunda gezinmesi ve arkadaşları ile oynaması yürekleri dağladı. Elvan Mutlu'nun cenazesi daha sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. GERİDE ACILI AİLESİ VE OKUDUGU SON KİTAP KALDI Yine Delphi fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Güleydan Sezer'in cenazesinde de gözyaşları sel oldu. Güleydan Sezer'i son yolculuğuna, 26 yıl önce evlendiği aynı fabrikada çalışan eşi Özer Sezer, çocukları 17 yaşındaki Yaren ve 14 yaşındaki Eren Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Milletvekili Erkan Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile mesai arkadaşları ve sevenleri uğurladı. Eşinin cenazesinin başında oğlu Eren ile taziyeleri kabul eden Özer Sezer zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Gelinin cenaze töreninde torunlarının zor anlar yaşamaması için büyük uğraş veren Enver Sezer özellikle küçük torunu Eren'i yanından bir an olsun ayırmadı. Güleydan Sezer'in cenazesi Merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi Yenidoğan Camii'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güleydan Sezer'in kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen çalışma arkadaşları, "O meslek lisesi mezunuydu. Kitap okumayı çok ama çok seviyordu. Boş zamanlarında sürekli çantasında taşıdığı kitapları okuyordu. Çevresindeki gençlere ise sürekli okumaları için tavsiyelerde bulunuyordu" dedi. Dün kaza yerinde Güleydan Sezer'in cansız bedeninin yanında, kaza olmadan önce okuduğu Robin Sharma’nın 'Sen ölünce kim ağlar' adlı kitabı bulunmuştu.