GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı. Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarpıp durdu. Bu sırada refüjde yürüyen bir kişi de bir adım geri atarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
(Görüntülü Haber) Kaza anı kamerada; minibüsün altında kalmaktan 1 adımla kurtuldu
GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı. Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü...
30 Nisan 2018 Pazartesi 11:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.