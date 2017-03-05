(Görüntülü Haber)Kayserispor'a Özhaseki'den ziyaret

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'a, bu akşam oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi moral ziyaretinde bulundu. Kayserispor'un Karpuzatan'da bulunan tesislerine moral ziyaretinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve kulüp yöneticileri karşıladı. Başkan Bedir, Bakan Özhaseki'ye ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Özhaseki, "Erol başkan ile bizim arkadaşlığımız yıllardır sürüyor. Kayserispor başkanlığını senelerce yaptım. Tabii bu işin zor tarafları çok. Canınızı sıkıp uykunuzu yitirdiğiniz zamanlar çok fazladır ama onun içinde de bir keyif vardır. Nihayetinde bu şehrin takımı. Bu şehirde Kayseri ismini taşıyan ne varsa sahip çıkmak lazım. Şehrimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, Anadolu'daki şehirlerin birçok değeri ile beraber ayakta tutulmaya çalışıldığını kaydederek, ''Bu şehirlerde gidişatı yönlendirmeye çalışırsınız. Her türlü iyi hareketini desteklersiniz. İşte şehir böyle ayakta kalır. Kayserispor'da zor günler geçirdi. Bunlar geride kaldı. Geçmişi kapatmak, uğraşmamak lazım. Takımı nasıl daha iyiye taşırız, geçmiş yıllarda olduğu gibi nasıl ilk 3 takım arasına sokarız hep bunun hesabını yapmak lazım. Sağolsun Erol bey zor bir yükün altına girdi. Bu yükün altından inşallah hep beraber kalkacağız" ifadelerini kullandı. Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, Bakan Özhaseki ile yaptığı sohbette, "Çok aşağıdan geldik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız. Daha önümüzde 12 maç var. Hedefimiz tabi kümede kalmak. Çünkü takımı aldığımızda çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. İnşallah bu şekilde gidersek ligi iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz" dedi.