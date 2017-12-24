(Görüntülü Haber) Kayseri’de vatandaş kaymasın diye kaldırımlara halı serildi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, halkın kaldırımlarda kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.



Kayseri’de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 10 dereceye kadar düştü. Düşen hava sıcaklığı ile birlikte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. Buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldırımlara halı serdi. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda sağlığı tehdit eden yaralanma tehlikesinin de önüne geçti. Kaldırımların soğuk havalarda kayganlaştığını ifade eden esnaf ve burada yürüyenler uygulamasından dolayı belediyeye teşekkür etti.