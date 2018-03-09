Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

(Görüntülü Haber) Kayseri’de Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu (2)

VALİ KAMÇI İNCELEME YAPTI Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin...

VALİ KAMÇI İNCELEME YAPTI

Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan yakaladığı Veli Uçar’a (42) ait dükkanda mahkeme kararıyla yapılan aramada, 1700 yıl öncesine ait lahit bulundu.

Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, “Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi'ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, “Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacak” diye konuştu.

Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00'de açılacağını sözlerine ekledi.

Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314