(Görüntülü Haber) Kayseri, şehidini uğurluyor (1)

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'taki operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kayserili Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verilecek. Şehidin İstanbul'da birlikte yaşadığı annesi Mesude Koçoğlu ve diğer yakınları, üsteğmenin cenazesini almak için Gaziantep'e gitti. Şehit üsteğmenin yakınları, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi'ndeki babasının evine akın etti. Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise, İstanbul'da oturduğu kaydedildi. Melikgazi Belediyesi ekipleri, şehidin babasının evine Türk bayrağı asıp, taziye çadırı kurdu. Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu, ikindide Kalemkırdı Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından, Hisarcık'ta toprağa verilecek.