(Görüntülü Haber) Kayseri'de yoğun sis

KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinde şehir merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden, sisin cumartesiye kadar kent merkezinde aralıklarla etkili olacağı belirtilirken, ardından yağmur ve pazar günü de kar yağışının beklendiği ifade edildi.