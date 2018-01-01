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(Görüntülü Haber) Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği 00.03'te doğdu

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03'te doğdu. Erkek olan bebeğe ailesi Mehmet ismini verdi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2018...

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03'te doğdu. Erkek olan bebeğe ailesi Mehmet ismini verdi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2018 yılının ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi. 2 yıllık evli olan Yakup Öztaş (24) ile Betül Öztaş çiftinin bebeğine Mehmet ismi verildi. Mehmet bebek 3 kilo 200 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 50 santim olduğu belirtildi. 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Sağlık Müdürü Benli, Mehmet bebeğe çeyrek altın hediye etti. Benli, 2018 yılının hayırlı geçmesini temenni ederek, Mehmet bebeğe hayırlı ömürler diledi. Baba Yakup Öztaş ise, mutlu olduğunu belirterek, "2 yıllık evliyim. Çocuğuma babamın ismi olan Mehmet adını verdik. Çok heyecanlıyım" dedi.

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