Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar hayatı felç etti. Kent merkezinde iki iş hanının çatısı uçtu, otomobiller hasar gördü. Kent merkezinde şiddetli rüzgarda Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi ve Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde iki iş hanının çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar çevredeki otomobillerde hasara neden oldu. Kayseri –Erciyes, Hacılar – Erciyes yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ve Jandarma sürücülerin dağ yolunu kullanmaması gerektiği konusunda uyardı. Tesisler bölgesinde mahsur kalanlar jandarma tarafından kurtarıldı. Fırtına nedeniyle Erciyes Dağı'nın Tekir Yaylası ve Hacılar Kapı bölgesindeki mekanik tesisler çalıştırılamadı.
(Görüntülü Haber) Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar hayatı felç etti. Kent merkezinde iki iş hanının çatısı uçtu, otomobiller hasar gördü. Kent merkezinde şiddetli rüzgarda Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe...
10 Ocak 2017 Salı 19:27
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