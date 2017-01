(Görüntülü Haber) Kayseri'de saldırıdan sonra, komandolar ilk çarşı iznine çıktı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ) Kayseri'de 17 Aralık'ta 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu, 56 Mehmetçiğin yaralandığı saldırı sonrasında komandolar, ilk çarşı iznine çıktılar. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 otobüsle polisin güvenlik önlemleri eşliğinde, Zincidere 1. Komando Tugayı'ndan kent merkezine getirilen komandolar, saldırı sonrasında ilk kez çarşı iznini kullandılar. Otobüsler, farklı güzergahlar takip ederek, askerleri şehir merkezine yakın farklı yerlerde indirdi. Askerlerin, toplu olarak dolaşmadıkları ve eskiden bilinen her zaman gittikleri yerlere gitmedikleri görüldü. Bu arada askerler, ilk fırsatta telefonla yakınlarını arayarak hasret giderdiler. KOMANDO ÇARŞISI BOŞ Askerlerin çarşı iznine çıktıkları zaman en çok gittikleri yer olan Komando Çarşısı ise saldırıdan sonra boşaldı. Çarşı esnafı, saldırının kendi işlerini de olumsuz etkilediğini belirttiler. Saldırı sonrasında askerlerin çarşı izinlerinin iptal edildiğini, bu nedenle 17 Aralık'tan bu yana hiçbir askerin çarşıya gelmediğini söylediler. Komando Çarşısı'nda askerlerin buluşma yeri olan Şafak Çay Ocağı da sessizliğe büründü. Çay Ocağı'nın işletmecisi Abdulsamet Salar, çarşı iznine çıkan askerlerin mutlaka uğradığı çay ocağına, patlamadan sonra gelen giden olmadığını söyledi. Salar, "Burada askerler buluşur, sohbet eder, müzik dinler, yakınlarıyla telefonla görüşüp hasret giderir, stres atarlardı. Ancak şimdilerde gelen giden yok. Allah bu teröristleri kahretsin. Böyle hain bir saldırı oldu, silahsız askerlere bombayla saldırdılar. Askerin karşısına çıkmaya cesareti olmayanlar, böyle bir kahpelik yaptı. Ama Türk komandosu onlara gereken dersi veriyor, verecek de Allah'ın izniyle. Patlama olduğu öğrenilince buradaki tüm askerler hemen çıkıp tugaya geri döndüler. Patlamanın yaşandığı dakikalarda, burada farklı araçlarla çarşı iznine çıkan askerler vardı. Allah bir daha böyle acı göstermesin" diye konuştu. DUVARLAR, ASKER FOTOĞRAFLARIYLA DOLU Çay ocağının her yanını asker fotoğraflarıyla donatan Salar, "Buraya 13 yıl önce bir asker hatıra olsun diye fotoğrafını asmış. Daha sonra her gelen asker de o fotoğrafın yanına kendi fotoğraflarını asmış ve böylece bir alışkanlık, gelenek oldu fotoğraf asma işi. Şimdi işyerinin bütün duvarları asker fotoğraflarıyla doldu. Askerler, fotoğraflara bakıyorlar, daha önce Kayseri'de vatani görevini yapan akrabalarını, arkadaşlarını fotoğraflarda görüyorlar. Güzel bir çalışma oldu, şimdi burada 3 bine yakın fotoğraf var. Fotoğraf asma işi bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.