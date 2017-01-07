Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ ()-KAYSERİ'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Uzmanlar Kayseri ve çevresinde bu geceden itibarien kar yağışının başlayacağını ifade etti. Bu arada, kent merkezinde ve Talas ilçesinde şiddetli lodos zarara yol açtı. Evlerin çatısı, televizyon antenleri ve reklam panoları uçarken, Nuri Has Mahallesi Battalgazi Bulvarında ise bir ağaç kökünden söküldü. Erciyes Üniversitesin Talas yolu kampüs girişindeki kavşakta bulunan Gençlik Anıtı da devrildi. Sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
(Görüntülü Haber) Kayseri'de lodos ağaçları devirdi, reklam panolarını uçurdu
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ ()-KAYSERİ'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları...
07 Ocak 2017 Cumartesi 13:27
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