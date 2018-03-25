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(Görüntülü Haber) Kayseri'de eşler arası kızak yarışması

ERCİYES Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla düzenlenen eşler arası kızak yarışması, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, sponsor paydaşların...

ERCİYES Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ‘Artık çekilmez oldun’ sloganıyla düzenlenen eşler arası kızak yarışması, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, sponsor paydaşların katkısıyla Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da, düzenlenen yarışmaya 18 çift katıldı. 3 grup halinde yarışan çiftler, kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, erkekler eşlerini kızakla çekmede zorlandı, bazıları ise yarışı yarıda bırakıp geri döndü. Belirlenen noktaya ulaşan çiftler, ardından kızakla başlangıç noktasına ulaşarak yarışmayı tamamladı. Etkinlikte, dereceye giren çiftlere ödül verildi. Etkinliğe katılan çiftler, yarışmanın oldukça eğlenceli geçtiğini belirtti.

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