5 ASKER TUTUKLANDI Kayseri'de 17 Aralık günü PKK’nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerden Abdurrahman Çoban, Semih Aşkan, Bilal Uluçay, Bedri Öner ve Ahmet Akyüz çıkarıldıkları nöbetçi 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer sanıkların sorgulamaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu saldırının 26 zanlısı adliyede (1)
5 ASKER TUTUKLANDI Kayseri'de 17 Aralık günü PKK’nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında...
13 Ocak 2017 Cuma 09:34
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