(Görüntülü Haber) KAYMOS, evlenecek şehit çocukları ve kardeşlerine mobilya hediye edecek

Cafer ZENGİN KAYSERİ,()Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), yıl sonuna kadar evlenecek olan şehit çocukları ya da kardeşlerine ev mobilyasının tamamını hediye edecek. Dernek, şehitlerin sünnet olan ya da yeni doğan çocukları için de genç ve çocuk odası mobilyası verecek. KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu, dernek olarak, anlamlı bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. Bu kapsamda ellerinden gelen desteği vermek istediklerini belirten Sabuncu, 2018 yılı sonuna kadar şehit çocukları ya da kardeşlerinden evlenenlere ev mobilyasının tamamını hediye edeceklerini söyledi. Bu konuda destek verecek herkese de kapılarının açık olduğunu kaydeden Sabuncu, şöyle konuştu?Bizler, sanayiciler olarak şehitlerimiz için bir proje yaptık. Gönül isterdi ki; biz de onlar ile birlikte cephede savaşalım. Şu an mevcut durumda biz onların yanında olamadığımıza göre, en azından onların emanetlerine sahip çıkalım istedik. Bu doğrultuda biz Kayseri Mobilya Sanayicileri olarak Kayserili şehitlerimiz ile ilgili 2018 yılı sonuna kadar şehitlerimizin çocuklarından yahut kardeşlerinden evlenen olursa ev mobilyasının tamamını karşılamayı istiyoruz. Bunun dışında şehit çocuklarından sünnet olanlar olursa da, onlara genç odalarını hediye etmek istiyoruz. Yine şehitlerimizin göreve giderken dünyaya gelen çocukları için de çocuk odaları hediye etmek istiyoruz. Bu konuyu Valimiz Süleyman Kamçı'ya da ilettik ve onayını aldık. Valimizin himayesinde bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Biz, KAYMOS olarak başladık, ancak bu sadece bizim projemiz olarak ilerlemeyecektir. Eminim, bizim bütün sanayicilerimiz, mobilyacı sanayicilerimiz dernek olması da sadece söz konusu değil, katılmak isteyen herkese kapımız açık. Bu işi kimseyi rencide etmeden, kırmadan, olabildiği kadar güzel bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte hareket edeceklerini anlatan Başkan Sabuncu, Bu konuda şehit aileleri, il müdürlüğüne başvurduğunda, oradan bize talep iletilecek ve biz de sanayici arkadaşlarımızla görüşüp, kimin, nasıl katkı sağlayacağını belirleyeceğiz. Biz istiyoruz ki bundan sonra Kayserili mobilyacılar, sosyal sorumluluk anlamında şehrin tüm sorunları ile ilgilensin. Şehrin sorunları konusunda kulağını, gözünü kapatmasın. Halk ile birlikte olsun. Bunun bir başlangıç olmasını istiyoruz. İnşallah iyi bir başlangıç olur diye konuştu.