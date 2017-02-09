(Görüntülü Haber) Kaymakamlık sınavını kazanan eczacının sevinci 4 gün sürdü (2)

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde eczacılık yapan aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olan 33 yaşındaki Ferit Akdağ, girdiği Kaymakamlık sınavını kazandı. ÖSYM'den, kısa süre sonra Akdağ'a gönderilen ikinci mesajda ise sınavı kazanamadığı belirtilince hayalleri yıkıldı. Sevinci sadece 4 gün süren ve mağdur olduğunu savunan Akdağ, ÖSYM, BİMER ve CİMER ile Ankara İdare Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunduğunu söyledi. Kızıltepe İlçesi'nde eczacılık yapan Akdağ, 'Kaymakam' olmak için 5 yıl önce Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Kaymakamlık sınavına girmek için dershaneye giden ve 5 ay boyunca sınava hazırlanan Akdağ, sınava giren 15 bine yakın öğrenci arasında 73 puan aldı ve sınavı 400'üncü olarak son sırada kazandı. Yıllardır hayalini kurduğu kaymakamlık sınavını kazanmanın sevincini yaşayan Akdağ'ın, bu mutluluğu ÖSYM'den 4 gün sonra gelen mesaj ile kısa sürdü. Sınav sonuçları açıklandıktan 4 gün sonra, ÖSYM, kitapçık kodunu yanlış kodladığı gerekçesi ile bir adayın itirazını kabul ederek sınav kitapçığının yeniden okunması kararı ile sınav sıralamasının değiştiği belirtildi. Değişen sıralama bilgisi de sınava giren adaylara gönderildi. Gelen ikinci mesajla birlikte Akdağ, sınavdaki sıralamasının 400'den 401'inci sıraya düştüğü ve sınavı kazanamadığı bilgisini alınca hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. ÖSYM'nin yanlış bir karara imza attığını ileri süren Akdağ, şöyle dedi: "Eczacılık mesleğini icra ettiğim günden bu yana eğitime hiç ara vermedim. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yükseklisans yaptım. Bu süreçte milletime, devletime faydalı olup hizmet etmek için Kaymakam olmaya karar verdim. Bunun için de uluslararası ilişkiler bölümünü tamamladım. Mezun olduktan sonra 2 ay kursa 3 ay da kendim bizzat sıkı bir çalışma içine girdim. Kaymakam olmak için sınava giren binlerce kişi arasında 400'üncü olarak sınavı kazandım. Ama ne yazık ki ÖSYM yüzünden bu sevincim kısa sürdü." ÖSYM'nin kararı ile mağdur olduğunu iddia eden Akdağ, mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM, BİMER, CİMER ve Ankara İdare Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "20 Ocak 2017 tarihinde sınav sonuçları açıklandı ve 400'üncü sırada mülakata katılmaya hak kazandım. Ancak, 24 Ocak 2017 tarihinde ÖSYM tarafından bana; 'Sayın aday, 17.12.2016 tarihinde yapılan Kaymakamlık giriş sınavına katılan bir adayın sınav kitabı kapak sayfasındaki kodlama hatasından dolayı değerlendirme işlemi sonradan yapılmış ve aday sıralamaları değişmiştir. Güncel sıralamanızı kontrol ediniz. ÖSYM' yazılı bir mesaj gönderildi. Bu işlem nedeniyle sıralamam 401 olarak değişmiş ve mülakata girme hakkını kaybetmiş oldum. Sınava giren bir adayın kendi hatasından dolayı sınavı önce değerlendirilmemiş. Ancak, daha sonra itiraz üzerine değerlendirilerek sınav sonuçları değişmiştir. Bu konuda bir mağduriyetim söz konusudur. Sınav kitapcığının yanlış değerlendirilmesinden aday sorumlu olmasına rağmen, yeniden değerlendirilmesi sınav kurallarına aykırılık oluşturmaktadır. Sınav sonuçları değerlendirilirken ölçme ve değerlendirme kurallarına uyulmamıştır. Sınav sonuçları değerlendirilirken hukuka uygun davranılmadığını düşünmekteyim. Bu işlemin açıkça kanuna aykırı olması ve söz konusu usule aykırı oluşu nedeniyle ÖSYM, BİMER, CİMER ve Ankara İdare Mahkemesi nezdinde girişimleri yaptım. Adaletin en kısa zamanda tecelli etmesini diliyorum."