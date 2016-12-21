(Görüntülü Haber) Kaymakamlardan Suriyelilere ziyaret

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - İÇİŞLERİ Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Mehmet Tekinarslan başkanlığındaki kaymakamlardan oluşan heyet, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamını sürdüren Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti. Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kente gelen ilçe Kaymakamları?nı Nizip İlçe Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları karşıladı. İdari binada verilen brifinge katılan Tekinarslan ve kaymakamları Suriyeli sığınmacıların kamptaki yaşamları ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Kamptaki eğitim alanlarını da gezen heyettekiler, anaokulunda eğitim gören öğrencilerin sınıflarını ziyaret ederek, onların seslendirdiği şarkıları dinledi. Nizip Konteyner Kenti'ndeki sosyal tesisi de gezen heyet, bilgisayar odasında oyun oynayan Suriyeli çocukların oyunlarına eşlik ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda Suriyeli aileleri kaldıkları konteynerlerde ziyaret eden heyet üyeleri burada ailelerle bir süre sohbet ettiler.