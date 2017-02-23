(Görüntülü Haber) Kaymakamdan yüz güldüren hasta ziyareti

AVCILAR Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçedeki yaşlı ve bakıma muhtaç olanları evlerinde ziyaret ederken, yüzde 76 engelli raporu olan 37 yaşındaki Bilgen Mutlu’ya baktığı için çalışamaz hale gelen eşinin 1 yıldan bu yana ‘Evde bakım aylığı’ alamadığını öğrenince devreye girdi. Kaymakam Hulusi Doğan, Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan ve bazı görevlilerle birlikte ilçedeki kimsesiz çocuk ve yaşlıları ziyaret ederek sorunlarını dinlemeyi sürdürdü. Kaymakam Doğan, Ambarlı Mahallesi’nde 97 yaşındaki yatağa bağımlı, aynı ismi taşıyan kızı tarafından bakılan Beser Tunç ve geçirdiği trafik kazasında yatağa bağımlı hale geldiği için ablası tarafından bakılan Murat Tuncer ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde kalp sorunu nedeniyle ağır derecede engelli hale gelen Bilgen Mutlu’yu evlerinde ziyaret etti. Yatağa bağımlı 3 kişinin de yakınları ile sohbet eden Kaymakam Doğan, ablasının bakımını üstlendiği Murat Tuncer’e dışarı çıkartıldığında kullanabilmesi için tekerlekli araba verilmesi için gerekenin hızla yapılmasını istedi. Kaymakam Doğan, doğuştan kalbi delik dünyaya gelen, metal kalp kapakçığının rahatsızlık vermesi üzerine ameliyata alınan ve yüzde 76 engelli 1 çocuk annesi Bilgen Mutlu’ya 1 yıldan bu yana 24 saat evde bakan eşi Erol Mutlu ile sohbet etti. Erol Mutlu, eşinin ameliyat olmasından sonra yatağa bağımlı hale geldiğini robottan geçirerek verdiği yemeğin yanı sıra temizlik ve tüm ihtiyaçlarını bizzat kendisinin karşıladığını, doktorların her ay evlerine gelerek rutin kontrolleri yaptığını ancak hiçbir gelirleri olmadığı için ekonomik olarak çok zorlandığını anlattı. Mutlu, “Eşime baktığım için çalışamaz oldum. Arabam vardı sattım. Şimdiye kadar onun parasını harcadık. 1 yıl önce başvurmama rağmen evde bakım aylığı da alamadım. Eşimin başına gelenlerin benim için 'Ahiret bileti' olduğuna inanıyorum” dedi. Erol Mutlu'nun hiçbir aylık alamadığını söylemesi üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan, eşine baktığı için artık çalışamaz hale gelen Erol Mutlu’nun kayıtlara göre ‘Aylık aldığının’ görüldüğünü söyledi. Eraslan, Mutlu ve aile fertlerine yeşil kart verildiğini belirtirken maaşların PTT şubesine 3 ayda bir yatırıldığını, paranın orada bekletilmiş veya iade edilmiş olabileceğini ifade etti. Mutlu, başvurusuna rağmen bugüne kadar eşinin nüfusa kayıtlı olduğu Zonguldak’tan bir evrakın gönderilmemesi nedeniyle hiçbir aylık almadığını yineleyince Kaymakam Hulusi Doğan, Esenyurt’taki Sosyal Hizmetler Müdürü’nü telefonla arayarak, bu konudaki sorunun çözülmesi için devreye girmesini istedi. Kaymakam Doğan, eşinin tüm bakımını üstlenen Erol Mutlu'nun evde bakım aylığını en fazla hak eden kişilerden biri olduğunu, bu konuyla yakından ilgileneceklerini bildirirken, başvurması halinde Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na da başvurması halinde yasaya göre 500-600 liraya yakın aylık ödeme yaptıklarını söyledi.