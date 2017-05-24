(Görüntülü Haber) Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası başladı 

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,() - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına bugün başlandı.



Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün 10 Kasım 2016 tarihinde, PKK'lı teröristlerin makamında düzenlediği bombalı saldırı sonucu şehit edilmesi olayına ilişkin 15 sanığın yargılanmasına bugün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk ve bazı yakınları da bugün sabah saatlerinde duruşmayı izlemek üzere Mardin'e gelirken, duruşma nedeniyle adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesi adliye çevresinde toplanan ve ellerinde Türk Bayrağı olan kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kravatlı katillere idam" sloganları attı.



Duraşmayı, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ile çok sayıda kişi izledi. Duruşmayı izlemek üzere adliyeye gelen Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir yaptığı konuşmada, katillerin cezasız kalmayacağını ve bu duruşmanın takipçisi olacaklarını söyledi.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili hazırlanan iddianamede Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.