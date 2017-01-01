* Gün boyu hastane hastane dolaşan yakınları, Haykal Mousallem'i Adli Tıp morgunda teşhis etti. Sinan BİLGİLİ, İstanbul Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Mousallem'in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem'i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi.
(Görüntülü Haber) KAYIP LÜBNANLI BANKACI, ADLİ TIP MORGUNDA BULUNDU
* Gün boyu hastane hastane dolaşan yakınları, Haykal Mousallem'i Adli Tıp morgunda teşhis etti. Sinan BİLGİLİ, İstanbul Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal...
01 Ocak 2017 Pazar 17:46
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