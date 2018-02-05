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(Görüntülü Haber) Kayıp kız, donmak üzereyken bulundu

VAN'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi'nde, kaybolan 12 yaşındaki Perişan Temir, jandarma, AFAD ve güvenlik korucularının bir gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu, mezraya yakın bir kayanın dibinde uyur halde donmak...

VAN'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi'nde, kaybolan 12 yaşındaki Perişan Temir, jandarma, AFAD ve güvenlik korucularının bir gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu, mezraya yakın bir kayanın dibinde uyur halde donmak üzereyken bulundu.

Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında, 4 Şubat günü  evinden çıktıktan sonra  kendisinden bir daha haber alınamayan Perişan Temir'in ailesi, endişeye kapılıp hemen jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, güvenlik korucuları, Afad ve vatandaşlarla birlikte bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Bir gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, kayıp Perişan Temir'i  mezraya yakın bölgede bir kayanın dibinde dün gece saat 01.30  sıralarında uyur halde buldu. İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan Temir'e, jandarma parkası giydirildikten sonra bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi.Temir'e  sağlık ekiplerinin yapmış olduğu  ilk muayenenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu  belirtilen Perişan Temir,  ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kız çocuklarna kavuşan Temir'in ailesi, büyük mutluluk yaşarken, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

 

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