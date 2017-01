(Görüntülü Haber) Kayıp Alzheimer hastası babalarını ilanla arıyorlar

Metni Seçmek İçin Basın Kayıp Alzheimer hastası babalarını ilanla arıyorlar Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 9 gün önce kayıplara karışan Alzheimer hastası olduğu belirtilen 67 yaşındaki Şaban Altın'ı bulmak için 5 çocuğu ile torunları seferber oldu. Altın'ın fotoğraflarını ilçede her tarafa asan yakınları, polise de kayıp başvurusunda bulundu. Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Üçler Sokak üzerinde oğlunun iş yeri yanındaki çay içtiği kahveden ayrılan Şaban Altın'dan bir daha haber alınamadı. Altın'ın 5 çocuğu, torunları ve yakınları gidebileceği her yeri aradı, ancak bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Altın, ailesi 9 gündür kayıp olan Şaban Altın'ın fotoğraflarını da ilçenin her yerine asarak, bulunması için çalışma başlattı. Babasının Alzheimer hastası olduğunu belirten Bülent Altın, "Babamız hastalığı sebebiyle geçmişini unutuyor. Çevrede yaptığımız tüm aramalara rağmen kendisini bir türlü bulamadık. Hepimiz perişan haldeyiz. Vesikalık fotoğrafını çoğaltıp her yere asıyoruz, dağıtıyoruz. Ancak tüm aramalara rağmen kendisinden günlerdir haber alamadık" dedi. Kayıplara karışan Altın'ın kardeşi 64 yaşındaki Recep Altın, "Buradan tüm vicdan sahibi vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gören veya nerede olduğunu bilen varsa polise veya jandarmaya ya da belirttiğimiz telefon numaralarına bildirmelerini istiyoruz" dedi. Babalarının kaybolduğu günden bu yana tüm aile olarak perişan olduklarını belirten kızı 35 yaşındaki Hamiyet Paşa, "Ne olur yetkililer sesimiz duyun. Babamızı tüm aramalara rağmen bulamadık. Çok perişanız. Yağmurdan korkardı. Şimşekten korkardı. Alzheimer hastası olduğundan dolayı çok unutkandı" dedi.