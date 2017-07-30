(Görüntülü Haber) Kaybolan 3.5 yaşındaki Berrak'ı, iz takip köpeği 'Şah' buldu

MARDİN’in Savur İlçesi'nde kaybolan 3.5 yaşındaki Berrak Altunc, Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında, iz takip köpeği 'Şah' sayesinde bulundu. Savur İlçesi'ne bağlı Baskavak Köyü Hisarkaya yol ayrımında dün kaybolan Berrak Altunc’un yakınları tarafından yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine güvenlik güçlerine bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve özel harekat polisleri Berrak Altunc'u arama ve kurtama çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin yanı sıra arama çalışmalarında iz takip köpeği kullanıldı. Bir süre yapılan arama çalışmalarında iz takip köpeği Şah, eşyalarını koklayarak aradığı kayıp kız çocuğunu yol kenarındaki ağaçlık alanda buldu. Ağaçlık alanda bulunan küçük çocuk güvenlik görevlileri tarafından ailesine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan Berrak'ın babası Mahsun Altunç, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.