Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

(Görüntülü Haber) Kayalıklardan düşen köpek sahil güvenlik botuyla kurtarıldı

BARTIN'da, kayalıklardan sahile düşerek yaralanan köpek, sahil güvenlik botuyla alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Kızılelma Plajı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan sahile düşen köpeği görenler jandarmaya...

BARTIN'da, kayalıklardan sahile düşerek yaralanan köpek, sahil güvenlik botuyla alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Kızılelma Plajı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan sahile düşen köpeği görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yardım talebinde bulunduğu AFAD ekipleri, kayalıkların yanındaki ormanlık alandan aşağıya indi. Yürüyemeyen köpeğin ormandan yukarıya çıkarılmasını uygun bulunmadı. Köpek, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı botuyla plajdan alınıp Bartın'da veteriner kliniğine götürüldü. 10 yaşındaki kurt köpeğin tedavisine başlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.