(Görüntülü Haber) Kayalıklardan düşen köpek sahil güvenlik botuyla kurtarıldı
BARTIN'da, kayalıklardan sahile düşerek yaralanan köpek, sahil güvenlik botuyla alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Kızılelma Plajı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan sahile düşen köpeği görenler jandarmaya...
02 Mart 2017 Perşembe 19:11
BARTIN'da, kayalıklardan sahile düşerek yaralanan köpek, sahil güvenlik botuyla alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Kızılelma Plajı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan sahile düşen köpeği görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yardım talebinde bulunduğu AFAD ekipleri, kayalıkların yanındaki ormanlık alandan aşağıya indi. Yürüyemeyen köpeğin ormandan yukarıya çıkarılmasını uygun bulunmadı. Köpek, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı botuyla plajdan alınıp Bartın'da veteriner kliniğine götürüldü. 10 yaşındaki kurt köpeğin tedavisine başlandı.
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