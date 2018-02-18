Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da ayağı kayalıklara sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tarihi Urfa Kalesi civarında bulunan kayalıklarda bir güvercinin ayağının sıkışması sonucu çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangın merdiveniyle sıkışan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye eri güvercini alarak aşağıya indirdi. Çevrede toplanan vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.
(Görüntülü Haber) Kayalıklarda sıkışan güvercin kurtarıldı
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da ayağı kayalıklara sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tarihi Urfa Kalesi civarında bulunan kayalıklarda bir güvercinin ayağının sıkışması sonucu çırpındığını gören...
18 Şubat 2018 Pazar 16:59
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