Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyü Ağcin mezrasında meydana geldi. Mustafa Koyuncu, otlattığı sürüdeki bir keçinin kayalıklardan çıkamadığını gördü. Kendi çabasıyla keçiyi kurtaramayan Koyuncu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye erleri halat yardımıyla indiği kayalıklardaki keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
(Görüntülü Haber) Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Gümüşkaya köyü Ağcin mezrasında meydana geldi. Mustafa Koyuncu, otlattığı sürüdeki bir keçinin kayalıklardan...
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:53
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