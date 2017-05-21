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(Görüntülü Haber) Kayalıklara zorunlu iniş yapan paraşütçüyü AKUT kurtardı

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, Babadağ'ın zirvesinden paraşütle single (tekli) atlayış yapan ve uçurumdaki kayalıklara zorunlu iniş yapan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Fatih Tekin, AKUT tarafından...

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, Babadağ'ın zirvesinden paraşütle single (tekli) atlayış yapan ve uçurumdaki kayalıklara zorunlu iniş yapan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Fatih Tekin, AKUT tarafından kurtarıldı.

İzmir'den yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen üniversite öğrencisi Fatih Tekin, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın zirvesine çıktı. 1800 metre pistinden single (tekli) atlayış yapan Tekin, bugün bulutların arasına girerek yönünü kaybetti. Görüş mesafesi kısalan Tekin, Babadağ'ın güney batı yamacındaki 600 metrelik uçurumda, kayalıkların üzerine zorunlu iniş yaptı. Uçurumunun 400'üncü metresinde mahsur kalan Tekin, cep telefonuyla AKUT ve AFAD'tan yardım istedi.

Tekin'in mahsur kaldığı uçurumun üzerine halatla iniş istasyonu kuran ekipler, arazinin kayalık olması nedeniyle paraşütçüye güçlükle ulaştı. Halata bağlanan Tekin, 5 saat süren operasyonun sonunda mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Tekin'in durumunun iyi olduğu belirlendi. Tekin'i kurtaran AKUT Fethiye ekip lideri Fatih Işık, "100'er metrelik 4 halat kullanarak paraşütçüye ulaştık. Daha sonra paraşütçüyü halatla mahsur kaldığı yerden kurtardık. Sağlık durumu gayet iyiydi. Zorlu bir operasyon başarıyla sona erdi" dedi

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