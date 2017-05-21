(Görüntülü Haber) Kayalıklara sıkışan yavru yunusu balıkçılar kurtardı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde kıyıdaki kayalıkların arasına sıkışan yavru yunusu balıkçılar kurtardı. Amasra'da Boztepe Mahallesi ile Zindan Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere köprüsü altında kayalıkların arasında sıkışan yavru yunusu fark eden vatandaşlar kıyıda bulunan balıkçılara haber verdi. Dalgıç kıyafetli balıkçılar Cem Demirel ve Cem Yavuz yunusu kurtarmak için seferber oldu. Yunusu sıkıştığı yerden kurtaran Cem Yavuz kucağına alarak suyun daha derin olan bölümüne bıraktı. Bir süre denizin üzerinde görünen yunus daha sonra uzaklaştı. Yunusun kurtarılma anlarını izleyen vatandaşlar balıkçıları alkışladı.