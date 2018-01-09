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(Görüntülü Haber)  Kayalıklara düşen cep telefonunu AFAD ekibi buldu

SİİRT'te, Taşbaşı mevkiinde kayalıkların üzerinde fotoğraf çekerken cep telefonu kayalıklara düşen vatandaşın yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler, sahibinin içinde işiyle ilgili önemli belgeler olduğunu söylediği telefonu bulunduğu...

SİİRT'te, Taşbaşı mevkiinde kayalıkların üzerinde fotoğraf çekerken cep telefonu kayalıklara düşen vatandaşın yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler, sahibinin içinde işiyle ilgili önemli belgeler olduğunu söylediği telefonu bulunduğu yerden çıkararak vatandaşa teslim etti.

Merkeze 10 kilometre uzkalıkta bulunan mesire alanı Taşbaşı mevkiinde gezen bir kişi, rakımı yüksek Botan Vadisi'ni arkasına alıp cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çekmek istedi. Bu sırada, telefonun vatandaşın elinden kayıp kayalıklara düştü. Telefonunu düştüğü yerde alamayacağını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri telefonu kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri halat yardımıyla kayalıkların arasına inip, yarım saatlik çalışma ile telefonu bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti. Adını vermek istemeyen telefon sahibi, düşen telefon için AFAD'ı aradığını belirterek, "Telefonumum içinde işimin gereği belgelerimin olduğunu ve benim için çok önemli olduğunu söyledim ve ekipleri gelerek cep telefonumu kayalıktan alarak bana teslim ettiler" dedi.

AFAD yetkilileri ise ihbar üzerine olay yerine geldiklerini ifade ederek, "Öncelikle düşen telefonu çaldırarak düştüğü yeri tespit ettik ve o bölgenin tehlikeli bir bölge olduğunu fark ettik. Daha sonra halatlar ile bir AFAD görevlisini bu alana yavaş bir şekilde indirdik. Yarım saat süren bir kurtarma operasyonu ile vatandaşın telefonu kayalıklardan çıkartılarak kendisine teslim ettik" ifadelerini kullandı.

AFAD ekiplerinin cep telefonunu bulma çalışması, bölgeye gelenler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

 

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