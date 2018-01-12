Flaş Haber
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Silopi'de kaza 9 ölü 28...
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi
Yeni KHK ile 262 kişi...
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...

(Görüntülü Haber) Kayalar arasında kedi kurtarma operasyonu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA () Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, saklandığı öne sürülen kayalar arasında kurtarmak için uzun süre uğraş verildi. Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak üzerinde saat 22.00'de...

Alparslan ÇINAR/ANTALYA () Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, saklandığı öne sürülen kayalar arasında kurtarmak için uzun süre uğraş verildi. Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak üzerinde saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayalıkların arasına girdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber vererek yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kayalıklar arasında sıkıştığı düşünülen kedi için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden destek istendi. Kepçe ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kayaların arasında arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediye ulaşamayan ekipler, kedinin başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi.Kedinin kaçma anını gördüğünü belirten Aybars Gül, 'Otomobil çarptı, durup biraz bekledi sonra da basıp gitti. Kediyi bulup veterinere götürseydi keşke? dedi. Bir başka görgü tanığı Mehmet Orhan ise kediyi kurtarmak için çalıştıklarını ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314