(Görüntülü Haber) Kayakta liseli kızlara pozitif ayrımcılık

ERZURUM merkez Yakutiye Kaymakamlığı ilkokul öğrencilerine yüzme, ortaokul öğrencilerine bisiklet ve lise öğrencilerine de Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriyor. Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, kayakta kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Kaymakamık tarafından hazırlanan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından finanse edilen 'Haydi Liseliler Kayağa' projesinde 350 kız öğrenciye gruplar halinde profesyonel kayak öğretmenleri tarafından birer hafta boyunca kayak eğitimi veriliyor. Birçok öğrencinin ilk kez gittiği Palandöken'de kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Kısa sürede iyi bir kayakçı olan öğrenciler, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi. Zevkli ve heyecanlı geçen projede hayalini bile kuramadıkları kayak sporunu öğrenmenin sevincini yaşadıklarını belirten kız öğrenciler kendilerine bu imkanı tanıyan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı'ya teşekkür etti. İlk ekip için açılan kursun son gününde Palandöken'e çıkarak öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, öğrencilerin çok iyi kayak yaptığını görünce öğretmenlere teşekkür etti. Yakutiye İlçesi'nde oturan gençlerin Erzurum ile özdeşleşen kayağı öğrenmelerini istediklerini ifade eden Kaymakam Helvacı şöyle dedi: "Erzurum'daki gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu sporu yapmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kaymakamlık olarak ilkokulda okuyan bütün öğrencilerimize Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak hareket ederek ve onların tesislerini kullanarak yüzme öğrettik. Ortaokuldaki öğrencilerimize bisiklet sürmeyi öğrettik. Lise öğrencilerimize de kayak öğretelim dedik. Kayakta öncelik olarak kızlarımıza verdik. Kız öğrencilerimize biraz daha pozitif ayrım yaparak bu projeyi hayata geçirdik. Malzemeler ve servisler bize ait. Bizlere pistini açan otele hiçbir ücret ödemedik. Hedefimiz sezon bittiğinde 350 öğrencimize kayak öğretmiş olmak. Öğrenciler iki günde kayağı öğrenmiş oluyorlar ancak çocukların heyecanı ve şevki kırılmasın diye her okul 1 hafta gelip burada kurs alıyor." Polat Erzurum Resort Hotel'in Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesin kayak yapmasını ve öğrenmesini istediklerini belirtti. Kaymakamlıkların, belediyelerin, üniversitenin ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Kanber, "Öğrencilere aralık ayında pistlerimizi ücretsiz açtık. Önemli olan burada herkesin kayağı öğrenip Erzurum'dan giderken bir şey öğrenerek gitmeleri. Bunun geri dönüşü olacaktır. Buradan kayağı öğrenerek giden öğrenciler kayak yapmak için ilimize mutlaka geleceklerdir" dedi.